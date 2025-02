21.02.2025 14:05 552 Mehrere Stadtteile in Chemnitz nicht beleuchtet: Das war der Grund

Am Donnerstagabend fiel in mehreren Stadtteilen in Chemnitz die Straßenbeleuchtung aus.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Plötzlich war halb Chemnitz finster! Am Donnerstagabend fiel in mehreren Stadtteilen die Straßenbeleuchtung aus. Auch auf dem Sonnenberg war es plötzlich dunkel. (Archivfoto) © Harry Härtel Zahlreiche Chemnitzer berichteten am Abend in sozialen Netzwerken, dass es in ihrem Stadtteil aktuell dunkel sei. Laut Energieversorger eins gab es nach 18 Uhr einen Ausfall in der Steuerzentrale für die Straßenbeleuchtung, der sich auf etwa 15 Prozent der Schaltstellen auswirkte. "Nach Auftreten des Fehlers begannen unsere Mitarbeitenden sofort damit, diesen zu beheben", so eine Sprecherin von eins energie. Insgesamt dauerte der Ausfall der Straßenbeleuchtung circa eine Stunde. Er betraf laut eins energie in Teilen die Stadtteile Kaßberg, Kappel, Helbersdorf und Sonnenberg.

Titelfoto: Harry Härtel