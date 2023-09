Millionen-Projekt: Das ist künftig für die Zwickauer Straße in Chemnitz geplant

Chemnitz - Der Aufwertung der Zwickauer Straße in eine grüne Magistrale steht nichts mehr im Wege. Von den gut zwölf Millionen Euro an europäischen Fördergeldern zur Stadtentwicklung wird das Rathaus in Chemnitz etwa 2,5 Millionen Euro in den Abschnitt zwischen Kappler Drehe und Wanderer-Werken stecken.