Nach Nazi-Eklat um Party-Hit: So reagiert die Party-Szene in Chemnitz

Chemnitz - Den Song "L’Amour toujours" kennt wahrscheinlich jeder - spätestens seit in der Sylter Schickeria-Bar "Pony" zu Pfingsten mehrere Partygäste dazu "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" grölten. Seitdem diskutiert ganz Deutschland, ob der Hit des italienischen DJs Gigi D’Agostino aus dem Jahr 1999 jetzt überhaupt noch gespielt werden darf. Verbot oder nicht? So reagiert die Party-Szene in Chemnitz.