Neuer Rastplatz an der Chemnitz öffnet bald
Chemnitz - In Altchemnitz haben die Bauarbeiten für einen neuen Rastplatz begonnen. Direkt am Zusammenfluss von Würschnitz und Zwönitz, dem Ursprung der Chemnitz, entstehen Sitzmöglichkeiten für Wanderer und Radfahrer.
"Einen optischen Akzent setzt die Fahrradabstellanlage: Die markanten Fahrradständer werden in Form der Buchstaben C-H-E-M-N-I-T-Z gestaltet", teilt die Stadt mit.
Einen Mülleimer soll es hingegen nicht geben. Die Begründung: "Um den naturnahen Charakter des Ortes dauerhaft zu bewahren, werden Nutzer gebeten, mitgebrachte Verpackungen und Abfälle wieder mitzunehmen und zu Hause zu entsorgen."
Die Baukosten für den neuen Rastplatz betragen laut Stadt rund 34.000 Euro. Die Fertigstellung ist für Ende Juni geplant.
Titelfoto: Ralph Kunz