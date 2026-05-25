Neuer Rastplatz an der Chemnitz öffnet bald

Chemnitz - In Altchemnitz haben die Bauarbeiten für einen neuen Rastplatz begonnen. Direkt am Zusammenfluss von Würschnitz und Zwönitz, dem Ursprung der Chemnitz , entstehen Sitzmöglichkeiten für Wanderer und Radfahrer.

In Altchemnitz entsteht ein neuer Rastplatz direkt am Wasser. © Ralph Kunz

"Einen optischen Akzent setzt die Fahrradabstellanlage: Die markanten Fahrradständer werden in Form der Buchstaben C-H-E-M-N-I-T-Z gestaltet", teilt die Stadt mit.

Einen Mülleimer soll es hingegen nicht geben. Die Begründung: "Um den naturnahen Charakter des Ortes dauerhaft zu bewahren, werden Nutzer gebeten, mitgebrachte Verpackungen und Abfälle wieder mitzunehmen und zu Hause zu entsorgen."