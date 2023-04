13.04.2023 15:12 3.106 Protest angekündigt: Klimaaktivisten wollen Chemnitzer Kreuzung blockieren

Friedas und Parents for Future wollen am Freitag gemeinsam mit der Letzten Generation eine Kreuzung in Chemnitz blockieren. Der Protest ist angemeldet.

Von Bernd Rippert

Chemnitz - Klimaprotest in Chemnitz: Mitglieder von Fridays und Parents For Future sowie der Letzten Generation wollen am Freitag erstmals eine Blockade proben. Bereits Anfang März kam es auf der Kreuzung Leipziger-/Limbacher Straße zu einem Protest. © Ralph Kunz Zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr wollen die Klimaschützer dreimal den Verkehr auf der Kreuzung Leipziger-/Limbacher Straße aufhalten, und das für jeweils sieben Minuten. Der Protest ist angemeldet, Polizei wird vor Ort sein. Zudem werden die Aktivisten Transparente hochhalten, für Tempolimit und generell mehr Klimaschutz werben.

Es gibt auch Forderungen: einen Verkehrswegeplan, Klimabürgermeister und eine klimaneutrale Stadt vor 2040. Bereits Anfang März gab es eine Protestaktion an der Kreuzung Leipziger-/Limbacher Straße. Damals liefen die Klimaaktivisten allerdings bei grüner Ampel über die Straße, blockierten damit nicht den Verkehr. Am morgigen Freitag sieht das anders aus. Dann wird der Verkehr kurzzeitig blockiert.

Titelfoto: Ralph Kunz