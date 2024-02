Rathaus sucht Künstler für Chemnitzer Kitas

Chemnitz - Kinder sehen die Welt mit anderen Augen und ihrer Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Um die künstlerisch-ästhetische Bildung der Kleinsten zu fördern, gibt es seit 2016 in Chemnitz die Ausschreibung "Kita & Künstler". Auch in diesem Jahr können Kitas und Künstler ihre Projekte einreichen.

Künstlerin Anke Arosa Kampe gestaltet in diesem Jahr mit den Kindern die Bilder. © Maik Börner

"Der Titel lautet 'Miteinander erleben'", sagt Projektbetreuerin Ophelia Euler (36). "Das Ziel dabei ist, das Interesse an Chemnitz auszubauen und die Neugier der Kinder zu wecken, um Neues in der Stadt zu entdecken."



Die Kita "Filou" in der Ludwig-Richter-Straße ist der Ausschreibung in diesem Jahr wieder gefolgt. Die Idee, sich am Projekt zu beteiligen, hatte die Kita-Leiterin Anett Friedrich.

"Unser Projekt wurde bereits dreimal nominiert", freut sich Erzieherin und Autorin Petra Knorr (63). Sie schrieb in der Vergangenheit die Geschichten, die dann von den Kindern künstlerisch umgesetzt wurden.

Vergangenes Jahr entstand so unter dem Projekt-Titel "Die Stadt Chemnitz künstlerisch-ästhetisch erfahren", ein Stadtführer mit Orten in Hilbersdorf, welche die Kinder auf eigene Faust entdeckten.