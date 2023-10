Schon sein Opa galt als "Kiwi-Papst": Sächsischer Polizist ist jetzt Beerenzüchter

Niederwiesa - Jahr für Jahr importiert Deutschland über 100.000 Tonnen Kiwis. Dabei wächst die kleine Schwester der pelzigen Südfrucht - zumal aromatischer und reicher an wertvollen Inhaltsstoffen - auch in Sachsen .

Derzeit werden noch drei verschiedene Sorten Bio-Kiwibeeren (Kilopreis 18,50 Euro) im neuen Hofladen angeboten. Sie reichen wohl noch bis zur Mitte der kommenden Woche. Und wer das nicht schafft, darf zumindest erfahren, was er verpasst.

In diesen Tagen haben die Mitarbeiter der Sechs-Mann-Firma Kiwiri aus Niederwiesa alle Hände voll zu tun. Nicht nur, weil kürzlich ein ZDF-Beitrag die Bestellungen hochschnellen ließ. Mitte Oktober neigt sich die Erntezeit für Kiwibeeren dem Ende zu. Dutzende Tonnen wurden seit August in benachbarten Landwirtschaftsbetrieben gepflückt.

Dass die Kiwibeere in unserem Klima prächtig gedeiht, ist auch dem Chemnitzer "Kiwipapst" Werner Merkel (86) zu verdanken - er züchtete entsprechende Sorten. Jetzt tritt dessen Enkel Richard Hamann (34) in seine Fußstapfen und möchte die süßen Früchtchen ganz groß herausbringen.

Kleine Beere, großer Geschmack - die Sorte Victoria gehört zu den weltweit besten. © Uwe Meinhold

Je nach Sorte sind die Früchte zwei bis vier Zentimeter lang. Anders als die in Neuseeland gezüchtete große Schwester muss man die Beere aber nicht schälen, sondern vernascht sie im Ganzen - und erlebt eine Geschmacksexplosion. Denn das Aroma ist viel intensiver, erinnert auch ein wenig an Stachelbeere und Gold-Kiwi.

Außerdem hat die Kiwibeere einen doppelt so hohen Vitamin-C-Gehalt als die Kiwi und übertrifft damit sogar die Zitrone. Sie ist weiterhin reich an Antioxidantien, Kalium und Kalzium.

Die Kiwibeere ist seit über 40 Jahren ein Teil dieser sächsischen Familie. Als Außenhandels-Mitarbeiter von Barkas schnupperte der an Pflanzen interessierte Großvater Werner Merkel in den 1980er-Jahren auch durch die Baumschulen der Welt.

In seinem Garten in Karl-Marx-Stadt pflanzte er dann erfolgreich die ursprünglich aus dem östlichen Asien stammenden Schling- und Kletterpflanzen an und kreuzte einige miteinander.