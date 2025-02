Tausende Zuschauer erwartet: Seinetwegen droht Verkehrschaos in Chemnitz

Chemnitz - Die Beziehung zwischen Männlein und Weiblein ist das Lieblingsthema von Mario Barth (52). Passend dazu heißt sein aktuelles Programm "Männer sind nichts ohne die Frauen", das er am Sonntag in Chemnitz zeigt.

Mario Barth (52) tritt am Sonntag in der Messe Chemnitz auf. © PR/Mayk Azzato

Für Barth sei der Geschlechterkampf noch nicht auserzählt, so wirbt die Messe Chemnitz für die Show.

Sie kündigt zudem neue Anekdoten aus dem Alltag des Comedians an. Zudem teilt Mario Barth eine Erkenntnis vorab: "Frauen haben mehr Fragen als wir Männer Antworten."

Bis auf wenige Restkarten ist die Veranstaltung ausverkauft. Die Stadt Chemnitz rechnet deshalb mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen am Sonntag von 15 bis 19 Uhr.

"Um die An- und Abreiseströme der Besucher der Show zu regeln, wird die Wandererstraße als Einbahnstraße eingerichtet", teilt das Rathaus mit. Zudem stehen neben den Parkflächen an der Messe Chemnitz zusätzliche Stellplätze am Solaris-Turm zur Verfügung.