Von wegen erledigt! Weiter tiefe Schlaglöcher in Chemnitz

Chemnitz - Erledigt! Die Stadt Chemnitz meldete vor wenigen Tagen die Sanierung aller Schlaglöcher auf Hauptstraßen und Strecken mit Busverkehr in der Kernstadt. Das ist so nicht richtig, entgegnet CDU-Ratsfrau Solveig Kempe (42).

Angeblich längst gestopft: ein Riesenkrater an der Theaterstraße. © Maik Börner

Die Politikerin verweist auf tiefe Löcher in der Guerickestraße, Ulmen- und Theaterstraße. "Hier besteht Unfallgefahr vor allem für Radfahrer", sagt Kempe.

"Wegen Schönau hatte ich die Verwaltung bereits angeschrieben und um schnelle Bearbeitung gebeten."



Auch in der Theaterstraße gähnen tiefe Krater. Am schlimmsten sieht es am Eingang zum Parkhaus Volksbank aus. Das Loch gefährdet sogar Autoräder.

Diese realen Erfahrungen passen nicht zur optimistischen Pressemitteilung der Stadt.