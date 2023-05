Vorsorge-Expertin: Blinde Chemnitzerin kann Krebs ertasten

Susi-Hilde Michael (42) ist blind und arbeitet als medizinisch taktile Untersucherin. Sie bietet Tastuntersuchungen als ergänzende Diagnosemethode in der Brustkrebsvorsorge an. © Kristin Schmidt

Der Ablauf der Untersuchung ist genau vorgegeben. Nach dem Vorgespräch mit der Patientin tastet Susi-Hilde Michael die weibliche Brust Zentimeter für Zentimeter ab, und das in drei Tiefenstärken: "Die erste Tastebene ist unter der Haut, die zweite Ebene umfasst das mittlere Gewebe. Und bei der letzten Ebene geht es darum, so nah wie möglich an die Brustwand heranzukommen."



Michaels Tätigkeit teilt sich in Anamnese (Erfragung von Informationen), Untersuchung und Befund ein. Der Befund wird zuletzt an den zuständigen Arzt weitergereicht, der gegebenenfalls weitere Untersuchungen anstellt. "Ich bin ein Rädchen im Diagnostikgetriebe, wodurch Ärzte dann tiefer untersuchen müssen."

Das Besondere an ihrer Diagnose? "Die Zeit und mein sensibler Tastsinn machen diese Untersuchung zu dem, was sie ist."