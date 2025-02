Weitere Streiks in Chemnitz: Kitas legen Arbeit nieder

Chemnitz - In Chemnitz wird am Donnerstag erneut gestreikt!

Verdi setzt sich unter anderem für mehr Lohn für die Erzieher ein. © Hannes P Albert/dpa

Die Gewerkschaft Verdi ruft in Chemnitz Mitarbeiter der kommunalen Kindertagesstätten auf, am Donnerstag ihre Arbeit niederzulegen.

Hintergrund ist die gescheiterte zweite Verhandlungsrunde im Rahmen der Tarifrunde des Öffentlichen Dienstes.

Wie Verdi mitteilte, fehle weiterhin die Bereitschaft der Arbeitgeberseite, auf die Forderungen ihrer Beschäftigten einzugehen.

In Chemnitz werden die Beschäftigten aus den kommunalen Kitas aufgerufen, sich am Donnerstag, um 8 Uhr, im Haus der Gewerkschaften in der Augustusburger Straße 33 zu treffen.