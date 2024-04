Wieso stehen in der Chemnitzer City Umkleide-Kabinen?

Chemnitz - Wer jetzt am Johannisplatz und vor der Stadthalle in Chemnitz unterwegs ist, dem werden sicher schon blaue Kabinen aufgefallen sein, die seit Dienstag dort aufgestellt sind. Diese Umkleidekabinen mit rundem Dach erinnern an die Freibad-Saison. Doch sie haben eine ganz andere Funktion.