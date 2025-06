Wo verletzte Piepmätze in Chemnitz Hilfe finden: Ihre Wohnung ist eine Wildvogelstation

Mehr als 20 Vögel melden jeden Tag Hunger an und müssen versorgt werden. © Maik Börner

Es piept, es krächzt, es flattert. Aus mehreren Käfigen im Wohnzimmer dringt unaufhörlich Vogelstimmen-Gewirr. Dazwischen klirrt eine Wasserschale.

Jenny Dobrocki (32) öffnet vorsichtig die Tür, wirft einen prüfenden Blick hinein. 21 Vögel versorgt sie aktuell in ihrer privaten Wildvogelauffangstelle. "Ich stehe so um sechs Uhr auf, dann fange ich an zu füttern, gebe noch mal frisches Wasser", erzählt sie.

Was 2021 mit einer gefundenen Krähe begann, ist längst zum Vollzeit-Projekt geworden. "Die erste Wohnung war zu klein, die zweite im sechsten Stock ohne Fahrstuhl. Jetzt habe ich mehr Platz."

546 Vögel hat Dobrocki im vergangenen Jahr betreut. Von winzigen Spatzen über Elstern bis zu Kolkraben. Häufigste Verletzungen: "Katzenbisse". Manche sind auch schlicht zu schnell für eine Scheibe gewesen oder haben Gefiederschäden von falschem Futter.