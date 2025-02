Wohnen wird immer teurer - auch Mieten in Chemnitz steigen

Chemnitz - Die Zeiten der extrem günstigen Mieten in Chemnitz scheinen vorbei.

Während Bestandsmieter mit 5,40 bis 5,50 Euro pro Quadratmeter noch relativ stabile Preise zahlen, sind vor allem Neubauten wie am Getreidemarkt Treiber der Entwicklung.

Ein weiterer entscheidender Faktor sind die Nebenkosten, insbesondere die Heizkosten. "Die Kaltmieten steigen, aber die Nebenkosten haben einen viel größeren Einfluss auf die Preisentwicklung", so FOG-Institutsleiter Ulrich Weiser (44). Wer künftig eine Wohnung sucht, muss also spürbar tiefer in die Tasche greifen.