07.08.2024 21:42 Nach Ermittlungen an Polizeifachschule Chemnitz: Lehrer fliegt raus

Nach Ermittlungen wegen Rassismusvorwürfen an der Polizeifachschule Schneeberg wurde nun ein Lehrer an der Schule in Chemnitz entlassen.

Von Amelie Fromm

Chemnitz - Nach Ermittlungen wegen Rassismusvorwürfen an der Polizeifachschule in Schneeberg gibt es nun Konsequenzen in Chemnitz: Ein Lehrer der Polizeifachschule Chemnitz wurde rausgeworfen. Der Lehrer an der Polizeifachschule Chemnitz wurde von seinen Aufgaben befreit. (Symbolfoto) © Krisitin Schmidt Wie die Polizei Sachsen mitteilte, wurden gegen den Fachlehrer bereits am 5. August "beamtenrechtliche Schritte veranlasst" und er ist nicht mehr als Lehrer tätig. Die Person soll sich mehrfach rassistisch geäußert und sexistisch verhalten haben. Bedienstete der Polizeifachschule Chemnitz haben die Vorfälle der Hochschule der Sächsischen Polizei gemeldet. Hochschul-Rektor Dirk Benkendorff sagte: "Die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) steht auf einem festen Wertefundament, in dem extremistische und sexistische Äußerungen keinen Platz haben. Derartiges Fehlverhalten wird nicht geduldet und konsequent verfolgt." Chemnitz "Light our Vision": Das ist das Budget für die zweite Ausgabe Der Fall wurde an die zuständige Polizeidirektion übergeben. Die Ermittlungen laufen. Zudem prüft die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH), ob es weitere Verdachte gegen Angestellte gibt. Dazu würden an den Polizeifachschulen Gespräche geführt und Auszubildende ermutigt, entsprechende Verdachtsmomente zu äußern. Ihnen stehe ein breites Netz an Ansprechpartnern zur Verfügung.

