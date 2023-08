Nach Gas-Alarm an A4: Wie groß war die Gefahr an der Autobahn?

Lichtenau - Doppelter Gas-Alarm an der A4! In der Nacht zu Freitag und dann erneut am Vormittag trat Autogas aus einer undichten Gas-Zapfsäule an der Tankstelle Auerswalder Blick bei Chemnitz aus. Die Polizei sperrte den Rastplatz für insgesamt fünf Stunden, bis die Gefahr jeweils gebannt war.