Nach Keller-Einbruch: Nachbarin trägt plötzlich das Diebesgut

Chemnitz - Am Sonntag stellte eine Frau aus Chemnitz -Markersdorf fest, dass ihr Keller aufgebrochen und ausgeräumt worden war. Zu ihrer Überraschung befand sich der Einbrecher noch immer in unmittelbarer Nähe.

Eins der gestohlenen Kleidungsstücke trug ausgerechent die Nachbarin. (Symbolbild) © 123rf/radnatt

Am Sonntagmittag bemerkte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Max-Müller-Straße den Einbruch in ihr Kellerabteil.

Laut Polizei stahl eine bis dahin unbekannte Person alle eingelagerten Gegenstände. Darunter befanden sich verschiedene Kleidungsstücke, ein Fernseher und Pflanzen.

Die Frau alarmierte die Polizei. Während sie auf die Beamten wartete, sah sie ihre Nachbarin (22), die augenscheinlich eine der geklauten Hose trug.