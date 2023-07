Nach schwerem Bus-Unfall in Tirol: Firmenchefin springt als Reiseleiterin ein

Niederwiesa/Ehrwald - Nach dem schlimmen Busunfall in Tirol hat die betroffene Reisegruppe ihre Tour fortsetzen können. Zwar in einem anderen Bus, doch vergleichsweise wohlbehalten.

Die bisherige Reiseleiterin liegt weiterhin verletzt im Krankenhaus in Garmisch-Partenkirchen. Ihr Zustand sei allerdings stabil, so eine Kollegin im Heimatbüro. Die Reiseleiterin brach sich beim Unfall einen Arm.

Ihr neue Reiseführerin ist Annette Ebert, Chefin es Veranstalters "Happyday"-Reisen aus Niederwiesa (Landkreis Mittelsachsen). Ebert begleitet die Truppe bis zum Ende der Reise am Sonntag.

Am Bus entstand Totalschaden. Wie berichtet, war am Montagnachmittag ein 19-jähriger Autofahrer mit dem Reisebus der Chemnitzer Reisegruppe frontal zusammengestoßen. Er verstarb noch am Unfallort.