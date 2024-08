Nach Tarifabschluss: City-Bahn-Chef droht harte Einschnitte an

Chemnitz - Ernüchterung folgt auf die Freude über das Streik-Ende bei der City-Bahn Chemnitz : Nach der Einigung mit der Lokführergewerkschaft GDL kündigte City-Bahn-Chef Friedbert Straube (44) der Belegschaft intern harte Konsequenzen an, die der lang umkämpfte Tarifabschluss haben wird.

Chef Friedbert Straube (44) ist noch unschlüssig, wie die City-Bahn die Mehrkosten finanzieren soll. © Kristin Schmidt

"Wegen der Lage der öffentlichen Kassen wird sich die Arbeitszeitabsenkung bei steigenden Löhnen nur über Streichungen im Fahrplan finanzieren lassen - was dann zu Entlassungen führen wird. Diese Spirale nach unten hätte ich nur zu gern vermieden", heißt es in einer E-Mail des Geschäftsführers an die Mitarbeiter.

Die Gefahr dafür schätzt Straube "in Anbetracht immer knapperer Haushaltskassen mehr als realistisch" ein.

Nach Angaben der City-Bahn entsteht durch die Vereinbarung zur schrittweisen Absenkung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden bis 2029 und vorgesehene Lohnerhöhungen eine Finanzierungslücke von zwei Millionen Euro jährlich.