Rückzahlung von Corona-Hilfen: Chemnitzer Friseure geraten in Existenznot

Chemnitz - Spätfolgen der Pandemie bringen das Friseurhandwerk in Existenznot: "Die Unternehmen stehen derzeit vor der Rückzahlung von Corona-Hilfen in Höhe von 9000 bis 15.000 Euro."

Innungsobermeister Jörn Lüdecke (43) schlägt Alarm, weil es viele Friseursalons wirtschaftlich angeschlagen sind. © Sven Gleisberg

"Für viele bedeutet das eine existenzbedrohende Situation, in deren Folge auch mit der Schließung von Salons zu rechnen ist", warnt Obermeister Jörn Lüdecke (43).

Die Friseur- und Kosmetik-Innung Chemnitz-Mittelsachsen-Zwickau will juristisch gegen die Berechnung der Rückzahlungen vorgehen: "In anderen Bundesländern wird ein kalkulatorischer Unternehmerlohn eingerechnet, in Sachsen nicht. Das ist ungerecht", so Lüdecke.

"Das Berechnungsmodell macht die staatlich verordneten Zwangsschließungen im Nachhinein noch gefährlicher für unser Handwerk. Wir empfehlen unseren Mitgliedsbetrieben, Widerspruch einzulegen. In einem Beispielfall wollen wir eine Klage vorantreiben."