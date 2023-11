Software-Umstellung legt Chemnitzer Park-Automaten lahm

Chemnitz - So ein "Ärger" für die Autofahrer: Die Parkschein-Automaten in Chemnitz fielen am Montag aus. Wann das Problem behoben ist, steht noch nicht fest.

Infos nur auf Englisch: Die meisten Parkscheinautomaten fielen am Montagfrüh in Chemnitz aus. © Kristin Schmidt

Am Montagmorgen stand auf zahlreichen Automatendisplays "Out of order" (außer Betrieb). Überall standen Autofahrer, die dennoch versuchten, Geld in die Automaten zu stecken - vergeblich.

Eine Stadtsprecherin bestätigte: "Es handelt sich um eine fehlgeschlagene Software-Umstellung am Wochenende. Die zuständige Firma arbeitet mit Hochdruck an der Beseitigung. Aber noch ist unklar, wann die Technik wieder funktioniert.

Betroffen war von den insgesamt 163 Parkschein-Automaten in Chemnitz mehr als die Hälfte. Autofahrer, die in kostenpflichtigen Arealen parken, müssen bei einem Ausfall die Parkscheibe auslegen.

Die erlaubte Parkdauer richtet sich nach der Parkzone.