Chemnitzer heißer Favorit in Apeldoorn: Springt Heß zum EM-Titel?

Chemnitz - Dreispringer Max Heß (28) fährt als Weltjahresbester zur Hallen-EM nach Apeldoorn! 17,41 Meter stehen seit dem Meeting in Metz. Nur der Italiener Andrea Dallavalle (17,36) kam seitdem in seine Nähe. In der Qualifikation kommt es am Freitag zum direkten Duell.

Er ist der Weltjahresbeste zu diesem Zeitpunkt - und damit auch Favorit für die Hallen-EM in den Niederlanden. Als Favorit sieht sich Max Heß (28) aber nicht. © IMAGO/Patrick Steiner

Fühlt sich der Chemnitzer als Gejagter? "Ich denke, diese Rolle übernehmen meine Kontrahenten", lacht Heß.

Der Europameister von 2016 weiß: "Die bisherigen Weiten sind am Wettkampftag egal. Wichtig ist, dass du am Tag X lieferst. Die Voraussetzungen sind gut. Ich weiß, was ich kann."

Und das sind in diesem Winter konstante Sprünge an und über die 17-Meter-Marke. Heß ist heißer Gold-Kandidat, auch wenn er sich selbst diesen Druck nicht auferlegen will.

"In Richtung Medaille schaue ich schon. Und ich wäre auch etwas traurig, wenn ich dieses Ziel verfehlen würde", gesteht der Student für Wirtschaftswissenschaften, der zu Wochenbeginn an der TU Chemnitz noch zwei Prüfungsarbeiten schreiben musste.