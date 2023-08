31.08.2023 18:08 Profis und Amateure messen ihre Kräfte in Chemnitz

Am zweiten Septemberwochenende findet in Chemnitz "Sport United" statt. Dabei können sich Profisportler und Anfänger in zahlreichen Sportarten messen.

Von Robert Preuße

Chemnitz - Profisportler und Anfänger können sich beim zweiten "Sports United"-Wettkampf wieder in zahlreichen Sportarten messen. Elf Disziplinen stehen vom 8. bis 10. September zur Wahl. Jung und alt ließen sich schon im vergangenen Jahr das "Sports United"-Event nicht entgehen. © Uwe Meinhold Laufen, Wandern, Fahrradfahren, Schwimmen - für Sportbegeisterte ist am zweiten Septemberwochenende in und um Chemnitz einiges dabei. "Wir haben in diesem Jahr Mehrtagestouren dabei, für die Mountainbiker und E-Biker", erklärt Sports United-Projektleiterin Tina Rothämel (35). Unter anderem ist geplant, eine zweitägige Mountainbike- und E-Bike-Tour entlang des Purple Path zu veranstalten. Neben dieser Tour findet am gleichen Wochenende auch der "European Peace Ride" statt sowie eine 20 Kilometer lange Strecke, die Teilnehmer per Inline-Skates durch Chemnitz bestreiten können. Chemnitz Regionalsport Sie ist das Gesicht des deutschen Langlaufs: Katharina Hennig strebt nach mehr Während die Touren im Vorjahr als Zielpunkt das Karl-Marx-Monument hatten, ist es in diesem Jahr der Theaterplatz. Rund 1000 Teilnehmer nahmen beim ersten Sports United 2022 teil - damals in zehn Sportarten. Das Event hat für die Kulturhauptstadt eine "große Bedeutung, weil es eines der wenigen wirklich großen Sportprojekte ist und das große Ziel soll sein, Menschen zusammenzubringen, die sonst nicht zueinander fänden", so Rothämel. Die Veranstalter freuen sich über die zweite Auflage der Sportveranstaltung. Dieses Jahr soll das Projekt auf dem Theaterplatz seinen Abschluss finden. © Ralph Kunz Mehr Infos unter www.sports-united-chemnitz.de

Titelfoto: Ralph Kunz