Treffen der Geocaching-Szene in Chemnitz: Mehr als 1000 Teilnehmer auf Schnitzeljagd

Am Samstag funktioniert die Grünaerin ihr Grundstück in der Chemnitzer Straße 4 von 10 bis 18 Uhr zum Treffpunkt und Zwischenstopp für die Geocaching-Gemeinschaft um. Dabei sind auch neue Leute willkommen, die gern mal ins Gespräch mit erfahrenen Geocachern kommen wollen.

Mehr als 70 Caches (engl. für Verstecke) pflegt sie rund um Grüna. "Das Mega-Event habe ich beim Hauptquartier der Geocacher in Seattle angemeldet. Zu entdecken gibt es in Grüna viel. Für das Treffen habe ich mir 50 Extra-Caches ausgedacht. Darunter sind zehn zum Thema Hüte und 40 über langjährige Traditionen und Handwerker im Ort."

Annett Winkler und ihre Helfer rechnen mit 1000 bis 1500 Teilnehmern. "Die ersten sind schon am Donnerstag angereist. Manche kommen mit dem Wohnmobil, andere haben Hotels gebucht. Wir haben sogar eine Anmeldung aus Neuseeland. Am Freitag gibt es das erste Event im Stadtpark, am Samstag sind die Teilnehmer in Grüna unterwegs und am Sonntag zum Ausklang am Schlossteich."