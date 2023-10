Die neuen Studis erkunden Chemnitz

Das Wintersemester ist gestartet und viele neue Studenten sind in Chemnitz angekommen. Sie haben nun die Gelegenheit die Stadt zu erkunden.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Das neue Semester hat begonnen und die Orientierungswoche für die "Erstis" an der TU Chemnitz ist in vollem Gange. Zahlreiche Veranstaltungen und Informationsangebote unterstützen Studienanfänger dabei, ihre Kommilitonen sowie Unigelände und Stadt kennenzulernen.

Jede Fakultät bietet dafür Stundenplan-Beratungen, Campus- und Bibliotheksführungen an. Vor allem aus dem Erzgebirge zieht es viele an die drittgrößte Hochschule Sachsens, doch es gibt auch jedes Jahr Studienanfänger aus ganz Deutschland und darüber hinaus. TAG24 hat nachgefragt, wieso und mit welchen Erwartungen junge Menschen ihr Studium in Chemnitz beginnen. Anna Michelle Vodel und Denise Döring (beide 21) aus Schwarzenberg beginnen in der nächsten Woche ihr Studium der Wirtschaftswissenschaften an der TU, weil ihnen der Studiengang am meisten zugesagt hat. "Wir fahren jeden Tag 45 Minuten bis eine Stunde mit dem Auto oder Bus hierher. Mal schauen, wie das auf die Dauer funktioniert, aber im Moment können wir uns noch nicht vorstellen, nach Chemnitz zu ziehen."

Anna Michelle Vodel und Denise Döring. © Maik Börner

Oscar Kaßler (20) aus Weimar ist für sein Studium bereits nach Chemnitz gezogen: "An der Bauhaus-Uni in Weimar werden überwiegend kreative Studiengänge angeboten und die haben mich nicht wirklich angesprochen. Ich war früher schon ein paar Mal in Chemnitz und finde es eigentlich ganz schön hier. In Weimar gibt es zwar viel Kultur, aber im Grunde ist dort auch nicht viel mehr los als hier."

Oscar Kaßler. © Maik Börner

Genau wie Oscar studiert auch Denis Fröbel (38) ab nächster Woche Europäische Geschichte: "Den Bachelor-Studiengang gibt es in Deutschland tatsächlich nur an der TU Chemnitz", sagt er. "Bisher klingen die Veranstaltungen sehr interessant. Ich bin gespannt auf das Studium und auch auf die Stadt. Ich gehe erst mal mit relativ wenig Erwartungen an das Chemnitzer Leben ran, aber bis jetzt habe ich nur Gutes gehört und erlebt."

Denis Fröbel. © Maik Börner

Emma Hillig (23) wohnt in Dresden, fängt ihren Master aber in Chemnitz an: "Ich wollte eigentlich an der TU Dresden studieren, aber da wurde ich in diesem Semester nicht angenommen. Vielleicht kann ich im Laufe des Studiums noch wechseln. Oder ich verliebe mich in die Stadt und ziehe doch noch nach Chemnitz."

Emma Hillig. © Maik Börner