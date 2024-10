19.10.2024 11:27 1.838 Ampel-Crash in Chemnitz

Am Freitag krachten zwei Autos an der Kreuzung Palmstraße/Hainstraße in Chemnitz zusammen.

Von Amelie Fromm

Chemnitz - Am Freitag krachten zwei Autos auf dem Chemnitzer Sonnenberg zusammen. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kam. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock Wie die Polizei nun mitteilte, war am Abend ein 31-Jähriger mit seinem Opel auf der Palmstraße stadtauswärts unterwegs. Auf der Kreuzung zur Hainstraße stieß er mit einer von links kommenden BWM-Fahrerin (21) zusammen. Die Ampel für den Opelfahrer war grün. Ob der BMW bei Rot fuhr, ermitteln die Beamten momentan noch. Der 31-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die 21 Jahre alte BMW-Fahrerin wurde nicht verletzt. An den Autos entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Titelfoto: 123RF/animaflorapicsstock