14.11.2023 15:36 Arbeitsunfall in Chemnitz: Mitarbeiter schwer verletzt

In Chemnitz ist am Montag ein Mann (58) bei einem Arbeitsunfall in der Jagdschänkenstraße schwer verletzt worden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Schwerer Arbeitsunfall am Montag in Chemnitz! Während ein Staplerfahrer Ware verlud, lösten sich Holzplatten und trafen einen Mann (58). (Symbolbild) © 123RF/zhudifeng Wie die Polizei mitteilte, verlud in einem Firmengelände in der Jagdschänkenstraße ein 34-Jähriger Ware mit einem Gabelstapler. Mehrere Holzplatten lösten sich dabei und trafen einen 58-jährigen Mitarbeiter. Der Mann wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kripo hat gemeinsam mit der Landesdirektion Sachsen die Ermittlungen zu dem Arbeitsunfall aufgenommen.

