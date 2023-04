17.04.2023 15:19 Beim Wenden: Opel kracht in Chemnitz mit Bus zusammen

Von Tom Steinbach

Chemnitz - Bus-Crash im Chemnitzer Zentrum! An der Kreuzung zwischen Theaterstraße und Kaßbergauffahrt krachte am Montag ein Opel mit einem Bus zusammen. © Haertelpress An der Kreuzung zwischen Theaterstraße und Kaßbergauffahrt kam es am Montagmorgen zu einem Zusammenstoß zwischen einem CVAG-Bus und einem Opel. Dessen Fahrer (78) wollte unerlaubt an der Kreuzung wenden, übersah jedoch den Mercedes-Bus der Linie 21 in Richtung Ebersdorf. Der Busfahrer (45) war auf der Busspur unterwegs und konnte die Kollision mit dem Opel nicht mehr verhindern, wobei an beiden Fahrzeugen ein Schaden entstand. Chemnitz Unfall Unfälle in Chemnitz: Hier kracht es besonders häufig Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 8000 Euro.

Titelfoto: Haertelpress