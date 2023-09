10.09.2023 12:55 Chemnitz: 20.000 Euro Schaden nach Unfall durch Wespe

In Chemnitz kam es am Samstag auf der Neefestraße zu einem Unfall aufgrund einer Wespe im Auto. Bei dem Crash entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Aufgrund einer Wespe kam es am Samstag in Chemnitz zu einem Unfall mit hohem Sachschaden. Als die Fahrerin eine Wespe im Auto bemerkte, verriss sie das Lenkrad. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa Gegen 10.45 Uhr war eine Skoda-Fahrerin (66) auf der Neefestraße in Richtung Goethestraße im Ortsteil Kapellenberg unterwegs, als sich plötzlich eine Wespe in ihr Auto verirrte. Die 66-Jährige verriss dann laut Polizei in Höhe der Mozartstraße wegen des Tieres das Lenkrad, kam von der Fahrbahn ab und krachte an einen Renault, der auf der Neefestraße parkte. 20.000 Euro Schaden entstand an beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde bei dem Crash niemand.

