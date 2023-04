28.04.2023 17:01 30.000 Euro Schaden bei Crash mit Streifenwagen auf dem Kaßberg

Auf dem Weg zu einem Unfall wurde am Freitag ein Streifenwagen in Chemnitz in einen Crash verwickelt. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz ist am Freitag ein Streifenwagen auf dem Weg zu einem Unfall auf dem Kaßberg selbst verunglückt. Während einer Einsatzfahrt wurde ein Streifenwagen selbst in einen Unfall verwickelt. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Gegen 5 Uhr war eine Ford-Fahrerin (54) auf der Reichsstraße in Richtung Zwickauer Straße unterwegs. Zur selben Zeit war eine Fiat-Fahrerin (22) auf der Weststraße stadteinwärts unterwegs. Laut Polizei achtete die 54-Jährige auf der Kreuzung Reichsstraße/Weststraße offenbar nicht auf die rote Ampel, sodass es zum Crash mit dem Fiat kam, der bei Grün fuhr. Die Ford-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro. Ein Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht war gegen 5.20 Uhr auf dem Weg zu dem Unfall auf der Reichsstraße/Weststraße. Der Fahrer (24) krachte auf der Kreuzung Zwickauer Straße/Reichsstraße mit einem Audi-Fahrer (44) zusammen, der bei Grün die Kreuzung passierte. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 30.000 Euro. Der Audi-Fahrer wurde bei dem Crash leicht verletzt. Die Ermittlungen zum Unfall laufen.

