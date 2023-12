24.12.2023 13:20 1.646 Chemnitz: Frau stirbt nach Unfall im Krankenhaus

In Chemnitz ist am Samstag eine Frau nach einem Unfall verstorben. Die Fußgängerin war in der Yorckstraße von einem Auto erfasst worden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Nach einem schweren Unfall in Chemnitz ist nun an Heiligabend eine Frau (†66) im Krankenhaus verstorben. Ende November wurde eine Fußgängerin bei einem Unfall auf der Yorckstraße schwer verletzt. © Harry Härtel Der Unfall ereignete sich am Abend des 29. November auf der Yorckstraße. Als die 66-Jährige die Straße überquerte, wurde sie von einem Suzuki erfasst. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wo sie laut Polizei am heutigen Sonntag verstarb.

