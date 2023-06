26.06.2023 10:06 578 Chemnitz: Opel kommt von Straße ab und landet in Garten

Am Sonntag ist in Chemnitz auf der Edwin-Hoernle-Straße ein Opel-Fahrer von der Straße abgekommen und in einem Garten gelandet.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Am Sonntagabend ist in Chemnitz ein Opel-Fahrer von der Straße abgekommen und in einem Garten gelandet. Der Opel landete in einem Garten an der Edwin-Hoernle-Straße in Chemnitz. © Harry Härtel Gegen 20 Uhr passierte der Crash in der Edwin-Hoernle-Straße. Nach ersten Informationen kam der Fahrer eines Opels in der Einfahrt zur Gartenanlage "Am schnellen Markt" von der Fahrbahn ab und krachte in einen Garten. Retter und Feuerwehr waren im Einsatz. Verletzt wurde offenbar niemand. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro.

Titelfoto: Harry Härtel