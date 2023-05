30.05.2023 15:04 12.358 Chemnitz: Rentner fährt in Fußgänger - Neun Verletzte, darunter sieben Kinder

In Chemnitz ist am Dienstag ein Auto auf der Max-Müller-Straße in eine Kindergruppe gefahren. Dabei gab es mehrere Verletzte.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Schwerer Unfall am Dienstagvormittag in Chemnitz! Der Toyota fuhr in eine Kindergruppe und landete dann in einem Gebüsch. © Chempic Gegen 11.20 Uhr passierte das Unglück in der Max-Müller-Straße. Ein Toyota-Fahrer (83) kollidierte dort offenbar mit einem Bordstein und kam von der Fahrbahn ab. Der Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über sein Auto. Der Toyota drehte sich und kam auf den Gehweg. Besonders tragisch: auf dem Fußweg war gerade eine Gruppe Kindergartenkinder mit ihren Erzieherinnen unterwegs. "Das Auto erfasste mehrere Kinder", so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz. Insgesamt wurden sieben Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren verletzt. Zwei davon schwer. Zwei Erzieherinnen (34, 40) erlitten leichte Verletzungen. "Von einem mutwilligen Fahrmanöver des 83-Jährigen gegen die Personengruppe ist nach bisherigem Kenntnisstand nicht auszugehen", teilte die Polizei am Nachmittag mit. Bei dem Unfall auf der Max-Müller-Straße sind mehrere Kinder verletzt worden. © Chempic Die Verkehrspolizeiinspektion Chemnitz hat die Ermittlungen aufgenommen. Erstmeldung: 13.37 Uhr, aktualisiert: 15.04 Uhr

