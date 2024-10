10.10.2024 20:47 Crash in Chemnitz: Autofahrer erwischt Kind

Am Donnerstagabend fuhr ein Autofahrer ein Kind in Chemnitz-Hilbersdorf an.

Von Amelie Fromm

Chemnitz - Unfall am Donnerstagabend: In Chemnitz-Hilbersdorf wurde ein Kind angefahren. Der Autofahrer stieß beim Abbiegen mit dem Kind zusammen. © Jan Härtel Nach ersten TAG24-Informationen wurden Einsatzkräfte und Polizei gegen 19 Uhr an die Kreuzung Reinhardstraße/Palmstraße gerufen. Ein Kind war per Rad auf der Palmstraße unterwegs und wollte die Reinhardstraße überqueren. Gleichzeitig wollte ein Skoda auf die Reinhardstraße einbiegen - es kam zum Crash. Das Kind wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist bisher nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Titelfoto: Jan Härtel