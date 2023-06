26.06.2023 09:56 887 Crash in Chemnitz: Radfahrer kracht mit Auto zusammen

An der Kreuzung Reineckerstraße/Bernhardstraße in Chemnitz ist es am Sonntag zum Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto gekommen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz hat es am Sonntagnachmittag einen Crash zwischen einem Fahrrad und einem Auto gegeben. Der Radfahrer wurde positiv auf Cannabis und Amphetamine getestet. © Harry Härtel Gegen 16.45 Uhr war ein Radfahrer (33) auf der Bernhardstraße stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung Reineckerstraße kam es dann zur Kollision mit einem Seat-Fahrer (65). Der Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus, da laut Polizei ein Test auf Cannabis und Amphetamine positiv anschlug. Am Seat entstand bei dem Unfall Schaden in Höhe von circa 1500 Euro. © Harry Härtel Am Seat entstand Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro.

Titelfoto: Harry Härtel