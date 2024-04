22.04.2024 06:16 1.039 Crash in Chemnitz: Skoda kracht gegen Wohnhaus

In Chemnitz ist am Sonntagabend ein Skoda gegen ein Wohnhaus in der Straße Mühlberg gekracht.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Schwerer Unfall am Sonntagabend in Chemnitz-Rottluff! Auch am Haus entstand durch den Unfall hoher Schaden. © Chempic Gegen 20 Uhr kam ein Skoda aus noch unklarer Ursache auf der Straße Mühlberg von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung runter und knallte dann gegen ein Wohnhaus. Nach ersten Informationen wurden bei dem Unfall zwei Personen verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Der Skoda knallte in Rottluff gegen ein Wohnhaus. © Chempic Im Einsatz waren Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr.

