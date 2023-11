Fußgänger in Chemnitz angefahren und schwer verletzt

Chemnitz - Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntagabend in Chemnitz .

Die Ampel stand für den Fußgänger (36) wie auch für den Autofahrer (46) auf Grün. (Archivbild) © Sven Gleisberg

Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, war gegen 19.45 Uhr ein 46-jähriger Autofahrer auf der Mühlenstraße unterwegs und wollte an einer Ampelkreuzung nach links in die Georgstraße abbiegen.

Zeitgleich überquerte ein 36-jähriger Fußgänger die Straße und es kam zum Zusammenstoß. Der Fußgänger wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Ersten Angaben zufolge hatten beide zum Zeitpunkt des Unfalls eine grüne Ampel. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.