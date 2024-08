Das sind die gefährlichsten Unfallschwerpunkte in Chemnitz und Umgebung

Jörg Vieweg (53), Kreisvorsitzender des Autoclubs ACE, fordert in Leisnig ein Tempolimit vor der Kreuzung. In Niederwiesa sieht er das Problem "Raser treffen auf Ortsverkehr". Sein Vorschlag: "Tempoüberwachung."

In Mittelsachsen riskant: Kreuzung S 36/S 31 in Leisnig (sieben Unfälle mit Verletzten in drei Jahren), S 205/K 7771 in Langhennersdorf (sechs), B 173/173n in Niederwiesa (fünf), S 242/K 8252 in Hartmannsdorf (sechs Unfälle).

Verkehrsexperte Jörg Vieweg (53, SPD) am Chemnitzer Unfallschwerpunkt Südring: "Grüne Welle könnte helfen." © Uwe Meinhold

Einen gefährlichen Mix verschiedener Verkehrsarten sieht Vieweg am Südring/Markersdorfer Straße (15 Unfälle). "Hier könnte eine grüne Welle am Südring helfen, den Verkehr weniger zu unterbrechen." Die Stadt plant einen Neubau des Knotens.

Auch gefährlich in Chemnitz: Leipziger/Hartmannstraße (29 Unfälle) und Zwickauer/Barbarossastraße (19). Alle vier Kreuzungen stehen unter Beobachtung der Unfallkommission.

Im Erzgebirge kracht es häufig am Abzweig Himmlisch Heer zur B 95 in Annaberg-Buchholz und an der Auffahrt B 169/A 72 in Stollberg.



Wenig Möglichkeiten sieht Jörg Vieweg am Unfallschwerpunkt "Stadion-Kreuzung" in Aue: "Vielleicht halten sich viele nicht an Tempo 50." Immer wieder Unfälle gibt es an der Kreuzung Wüstenschlette/Kärrnerweg in Großrückerswalde. Hier baute der Landkreis bereits Rüttelstreifen zum "Aufwecken" der Autofahrer in die Fahrbahn ein.