09.11.2024 13:45 7.887 Heftiger Crash in Chemnitz: Radfahrer schwer verletzt

An der Leipziger Straße/Matthesstraße in Chemnitz krachten am Samstag ein Radfahrer und ein VW zusammen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz gab es am Samstag einen schweren Fahrradunfall auf der Leipziger Straße. An der Leipziger Straße/Matthesstraße krachten ein Radfahrer und ein VW zusammen. © Haertelpress Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilt, fuhr der Radfahrer (41) von der Matthesstraße auf die Leipziger Straße. Dabei missachtete er eine rote Ampel und stieß mit einem VW (Fahrer: 35) zusammen. Der Radfahrer stürzte und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. "Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro", so ein Polizeisprecher. Durch den Crash staute sich der Verkehr auf der Leipziger Straße stadteinwärts. Erstmeldung: 9. November, 13.45 Uhr, zuletzt aktualisiert: 19.15 Uhr

Titelfoto: Haertelpress