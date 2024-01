Hintergründe völlig unklar: Frau stürzt von Brücke und verletzt sich schwer

Chemnitz - Auf der Reichsstraße in Chemnitz herrschte am späten Samstagnachmittag große Aufregung.

Die Polizei sperrte den Bereich des Unglücksortes ab. © Harry Härtel / Haertelpress

Gegen 17 Uhr stürzte eine Person von einer Brücke und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Die Polizeidirektion Chemnitz bestätigte auf TAG24-Anfrage am Samstagabend, dass sich der Vorfall so zugetragen habe. Bei dem Opfer handelt es sich demnach um eine Frau. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Über das Alter der Verletzten und die Hintergründe des Sturzes wollte die Polizei keine Angaben machen.

Ob es sich um einen Unfall oder eigenes Verschulden handelt, sei Gegenstand der Ermittlungen.