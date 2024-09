23.09.2024 15:53 766 Im Rausch aus der Kurve geschlittert: Renault rast in Zaun

Am frühen Montagmorgen kam es zu einem Unfall in Chemnitz. Ein Mann (53) kam unter Drogeneinfluss von der Straße ab und fuhr in einen Zaun.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Am frühen Montagmorgen verunfallte ein Renault in Chemnitz-Röhrsdorf. Der Renault kam von der Straße ab und fuhr in einen Zaun. © Härtelpress Der Crash geschah gegen 4.30 Uhr in der Chemnitzer Straße, teilte die Polizei mit. Der Fahrer (53) eines Renault kam in einer Kurve von der Straße ab und krachte gegen einen Grundstückszaun. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Er stand aber offenbar unter Drogeneinfluss. "Ein Vortest reagierte positiv auf Amphetamine und Opiate. Des Weiteren konnte der deutsche Staatsangehörige keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen", so die Polizei. Chemnitz Unfall Nach Unfall mit Bus: Motorradfahrer schwer verletzt "Der Pkw war nicht zugelassen und es waren Kennzeichen angebracht, die nicht für das Fahrzeug ausgegeben worden waren." Das Auto wurde abgeschleppt. Dem 53-Jährigen entnahm ein Arzt eine Blutprobe zur Beweismittelsicherung. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Es wurden Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung aufgenommen.

