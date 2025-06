29.06.2025 11:25 3.516 Kradfahrer nach Kreuzungscrash zwischen Audi und Motorrad verstorben

Nach dem schweren Unfall am Freitagmittag in Chemnitz zwischen einem Audi und einem Motorrad, erlag am Samstag der Krad-Fahrer seinen Verletzungen.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Nach dem schweren Unfall am Freitagmittag in Chemnitz zwischen einem Audi und einem Motorrad erlag am Samstag der Krad-Fahrer seinen Verletzungen. Alles in Kürze Kradfahrer stirbt nach Unfall in Chemnitz

Audi und Motorrad kollidieren an Kreuzung

72-jähriger Kradfahrer schwer verletzt

21-jähriger Audi-Fahrer unverletzt

Unfallermittlungen dauern an Mehr anzeigen Der entstandene Sachschaden beziffert sich laut Polizeiinformationen auf rund 15.000 Euro. © Chempic Gegen 13 Uhr wurden die Einsatzkräfte am Freitag auf die Neefestraße gerufen. Dort wollte der Audi-Fahrer an einer Kreuzung nach links auf die Carl-Hamel-Straße abbiegen, als seine Ampel auf Grün sprang. Dabei krachte er mit dem ihm entgegenkommenden 72-jährigen Motorrad-Fahrer zusammen. Während der 21-jährige Audi-Fahrer unverletzt blieb, musste der 72-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verstarb der Krad-Fahrer im Laufe des vergangenen Samstags im Krankenhaus. Die Unfallermittlungen der Verkehrspolizeiinspektion Chemnitz dauern weiter an.

Titelfoto: Chempic