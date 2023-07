20.07.2023 15:40 2.750 Kreuzungscrash in Chemnitz: Audi und Linienbus krachen zusammen

In Chemnitz sind am Donnerstag an der Kreuzung West-/Reichsstraße ein Audi und ein CVAG-Bus zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt.

Von Melanie Daniel

Chemnitz - Am frühen Donnerstagnachmittag ist in Chemnitz ein Audi mit einem CVAG-Bus zusammengestoßen. Der Audi wurde an der Seite stark beschädigt. © Harry Härtel/Haertelpress Der Unfall passierte gegen 13.30 Uhr an der Kreuzung Reichsstraße/ Weststraße. Offenbar hatte einer der Fahrer nicht auf die Vorfahrt geachtet. Nach Informationen vom Unfallort gab es keine Verletzten. Sowohl der Bus als auch der Audi wurden bei dem Crash schwer beschädigt. Chemnitz Unfall Crash auf Chemnitzer Südring: Zwei VW krachen auf Kreuzung zusammen Die Unfallursache ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Der Bus kam quer vor der Reichsstraße zum Stehen. © Harry Härtel/Haertelpress Für die Unfallaufnahme gab es eine kurzzeitige Sperrung.

Titelfoto: Harry Härtel/Haertelpress