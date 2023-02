27.02.2023 10:31 2.269 Kreuzungscrash in Chemnitz: Mercedes kracht mit Audi zusammen

Am Bernsbachplatz in Chemnitz krachte es am Montagmorgen gewaltig: Ein Mercedes kollidierte mit einem Audi.

Von Fabian Windrich

Chemnitz - Kreuzungscrash am Montagmorgen in Chemnitz! Am Bernsbachplatz kam es am Montagmorgen zu einem Kreuzungscrash. © Haertelpress Gegen 9 Uhr krachte es auf der Kreuzung Bernsdorfer Straße/Bernsbachplatz gewaltig: Ein Mercedes stieß mit einem Audi zusammen. Dabei wurde der Mercedes im Frontbereich heftig beschädigt, beim Audi sprangen die Airbags auf. Laut ersten Informationen wurden zwei Personen leicht verletzt. Der Mercedes wurde im Frontbereich völlig zerstört. © Haertelpress Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.

Titelfoto: Haertelpress