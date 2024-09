29.09.2024 12:05 Mann stirbt bei Unfall in Chemnitz

In Chemnitz ist am Samstag ein Mann (72) bei einem Unfall in der Marie-Tilch-Straße gestorben.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Am Samstagnachmittag ist in Chemnitz ein Mann bei einem Verkehrsunfall verstorben. Der Mann starb trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa Ein Renault-Fahrer (72) krachte gegen 15.10 Uhr beim Einparken auf der Marie-Tilch-Straße rückwärts gegen eine Hecke.

Offenbar waren medizinische Probleme die Ursache für den Unfall. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb der Senior noch am Unfallort. Am Fahrzeug entstand laut Polizei geringer Sachschaden.

Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa