11.03.2024 13:31 12.407 Mazda überschlägt sich auf Chemnitzer Neefestraße: Fahrer verletzt

In Chemnitz kam es am Montagmorgen nahe des Neefeparks zu einem Unfall. Aktuell ist die Straße in Richtung Aue gesperrt.

Von Sarah Müller

Wie die Polizei am Mittag mitteilte, wollte ein Mazda-Fahrer (64) kurz vor 5 Uhr auf der Neefestraße/B173 einen Volvo-Sattelzug (Fahrer: 50) überholen. Dabei stieß der Mazda gegen eine Verkehrsbake an einer Baustelle und streifte dann den Sattelzug. "Danach schleuderte der Mazda gegen einen Baum und überschlug sich. Der Autofahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen", so ein Sprecher der Chemnitzer Polizei. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 22.000 Euro. Die B173 musste für zwei Stunden gesperrt werden. Durch den Berufsverkehr hatte sich aber bereits ein langer Stau gebildet. Originalmeldung: 11. März, 6.51 Uhr, letzte Aktualisierung: 13.30 Uhr



Titelfoto: Ralph Kunz