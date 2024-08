05.08.2024 20:47 892 Motorrad-Unfall in Chemnitz: Biker stürzt und verletzt sich

In Chemnitz stürzte am heutigen Montagabend ein Biker auf der Zwickauer Straße. Der Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Motorrad-Unfall in Chemnitz am heutigen Montagabend! Ein Motorradfahrer stürzte am heutigen Montagabend auf der Zwickauer Straße in Chemnitz. © Chempic Gegen 18 Uhr stürzte ein Biker auf der Zwickauer Straße und prallte anschließend gegen ein Auto. Laut ersten Informationen wurde der Motorradfahrer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zum Sturz gekommen war, ist derzeit noch unklar. Die Zwickauer Straße musste wegen des Unfalls teilweise gesperrt werden.

Titelfoto: Chempic