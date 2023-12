Opel-Fahrerin übersieht City-Bahn in Chemnitz und kracht gegen Hauswand

Chemnitz - Straßenbahn-Crash am Dienstagnachmittag in Chemnitz !

Das Auto musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. © Haertelpress

Ersten Informationen zufolge war eine Opel-Fahrerin gegen 16 Uhr auf der Annaberger Straße stadtauswärts unterwegs gewesen.

An der Marienberger Straße wollte sie links abbiegen und übersah dabei die City-Bahn. Die Straßenbahn krachte daraufhin an der Fahrerseite ins Auto. Der Opel wurde an das gegenüberliegende Haus geschleudert und kam dort zum Stehen.

Die Fahrerin musste aufgrund der verklemmten Türen von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde sie anschließend ins Krankenhaus gebracht. In der Straßenbahn wurde niemand verletzt.

Der Opel erlitt einen Totalschaden. Auch die Bahn wurde schwer beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell noch nicht klar.