Schwerer Unfall am Chemnitzer Hauptbahnhof: Fußgänger von Biker erfasst

Chemnitz - Schwerer Unfall hinterm Chemnitzer Hauptbahnhof am Sonntagnachmittag! Ein Fußgänger (57) wurde von einem Leichtkraftrad erfasst und verletzt. Offenbar ging der 57-Jährige bei "Rot" über die Straße.

Die Dresdner Straße musste am Sonntagnachmittag halbseitig gesperrt werden. Nachdem der Verletzte ins Krankenhaus gefahren wurde, konnte die Straße wieder freigegeben werden.

Sofort eilten Rettungskräfte an und kümmerten sich um den schwer verletzten Fußgänger. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Der 17-jährige Biker stürzte beim Zusammenstoß und wurde leicht verletzt.

"An der MZ entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro", so eine Polizeisprecherin. Laut Polizei soll der Fußgänger bei "Rot" über die Ampel gegangen sein, der 17-Jährige fuhr wohl bei "Grün". Ihn trifft damit keine Schuld.



Immer wieder ist zu beobachten, dass einige Fußgänger die Ampel auf der Dresdner Straße, gegenüber des Hauptbahnhofes, bei "Rot" überqueren. Die Ungeduld ist dabei der größte Feind: Denn die Ampel schaltet meist erst auf "Grün", wenn der Bus diese nach dem Halt an der Dresdner Straße durchfahren hat - das kann unter Umständen eine Weile dauern.

Nur wenige Stunden vorher geschah auch in der Chemnitzer Innenstadt ein folgenschwerer Unfall. Eine Honda-Fahrerin krachte auf der Theaterstraße mit einem Rettungswagen zusammen, der gerade im Einsatz war. Die Frau wurde dabei schwer verletzt.

