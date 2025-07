07.07.2025 20:45 1.517 Schwerer Unfall an Chemnitzer Zenti: Mann landet zwischen Bahnsteig und Bus

Am Montagabend kam es in Chemnitz zu einem großen Rettungseinsatz, als ein Mann an der Zentralhaltestelle zwischen Bus und Bahnsteig geriet.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Am Montagabend kam es in Chemnitz zu einem großen Rettungseinsatz. Alles in Kürze Mann fällt zwischen Bus und Bahnsteig in Chemnitz

Unfall passiert an Zentralhaltestelle gegen 18:30 Uhr

Feuerwehr hebt Bus mit Hebekissen an

Mann wird ins Krankenhaus gebracht

Bahnsteig gesperrt, Fahrtausfälle gemeldet Mehr anzeigen Der Fußgänger wurde in ein Krankenhaus gebracht. © Haertelpress Ersten Informationen zufolge mussten Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr gegen 18.30 Uhr an die Zentralhaltestelle ausrücken. Ein Mann wollte offenbar noch in einen schon abfahrenden Bus einsteigen. Da der Bus schon angefahren war, soll der Fußgänger zwischen Bahnsteig und Bus gefallen sein. Die Feuerwehr habe den Bus an einer Seite mit zwei Hebekissen angehoben, um die Person schonend zu retten. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere seiner Verletzungen ist derzeit noch nichts bekannt. Der Bahnsteig wurde zur Unfallaufnahme gesperrt. Es kam zu mehreren Fahrtausfällen.

Titelfoto: Haertelpress